Marani: Â«Milan-Inter Ã¨ la partita della stagione. SarÃ  sfida straordinariaÂ»

Marani: «Milan-Inter è la partita della stagione. Sarà sfida straordinaria»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Milan-Inter, sfida di campionato in programma domenica alle 15:00. Il giornalista fa il punto sul big match

DIFFICILE – Queste le parole di Matteo Marani, che parla a proposito di Milan-Inter, match in programma domenica pomeriggio: «Milan-Inter, sfida straordinaria. Potevamo aspettarci i nerazzurri in lotta con la Juventus per lo scudetto, ma non i rossoneri. Il Milan sta facendo qualcosa di straordinario. Questa partita è la più importante della stagione. Chi arriva meglio? Sicuramente l’Inter, i rossoneri stanno pagando il prezzo di quanto fatto nella prima parte, è meno esplosivo. Ma per i rossoneri è un’opportunità pazzesca, se dovesse vincere riassumerebbero quel ruolo che hanno un pò perso negli ultimi tempi».