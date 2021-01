Marani: “Inter, Vidal inguardabile contro il Crotone. Il recupero di Sensi…”

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, all’indomani della vittoria sul Crotone a San Siro. Il giornalista parla a proposito di Arturo Vidal, autore di una prestazione al di sotto delle aspettative

PRESTAZIONE – Queste le parole di Matteo Marani: «Conte? Allenatore vincente che mette davanti la squadra. Vidal ieri ha fatto una prestazione inguardabile, al di a del rigore, sul primo gol del Crotone si perde il giocatore. Il cileno non può essere questo e l’Inter non può permettersi di schierare un giocatore così in ritardo dal punto di vista fisico. Non so da cosa dipenda, non credo sia una questione di età. Per fortuna l’Inter ha recuperato Sensi che si sta dimostrando un giocatore importante. Dei nerazzurri mi impressiona la forza che ha nel corso della partita, segna tantissimo quando la partita sta per terminare, segno di una grande condizione fisica».