Lukaku, decisivi gli esami di domani. Speranza per Sampdoria-Inter – Sky

Condividi questo articolo

Lukaku – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku, nel corso di Inter-Crotone, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime sulle condizioni del belga in vista della sfida alla Sampdoria.

RECUPERO – Le condizioni di Romelu Lukaku tengono in apprensione i tifosi dell’Inter. Il calciatore belga, uscito al 75′ di Inter-Crotone a causa di alcuni problemi muscolari, è in dubbio per la sfida di mercoledì contro la Sampdoria. Il calciatore belga, quest’oggi ad Appiano Gentile, ha svolto del lavoro personalizzato. Domani è prevista una risonanza magnetica che quantificherà la gravità del problema. Il clima però è sereno ed ottimista tanto che, è possibile, che il belga parta per la trasferta di Genova. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”