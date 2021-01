Inter, Eriksen e Pinamonti in uscita. Poi gli acquisti: le ultime – Sky

Eriksen Inter

L’Inter dovrà condurre un mercato fatto di prestiti e di occasioni. La squadra nerazzurra si focalizzerà, inizialmente, sulle cessioni. In uscita Christian Eriksen ed Andrea Pinamonti. Le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”

ULTIME – L’Inter, in questa sessione di mercato, dovrà autofinanziarsi: prima di acquistare serve cedere. Ecco perché la cessione di Christian Eriksen diventa una priorità. Il calciatore ex Tottenham non rientra più nei piani societari e, i nerazzurri, puntano a cedere il calciatore a titolo definitivo o in alternativa in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Al momento non è arrivato alcuna offerta concreta, se non un timido interessamento dell’Arsenal. Anche Andrea Pinamonti è in uscita: su di lui si registrano gli interessi di Benevento e Crotone. In caso di partenza del giovane attaccante i nerazzurri proveranno a rinforzare la rosa con un attaccante di peso da alternare a Lukaku. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.