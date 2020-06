Marani: “Inter nella lotta scudetto. Filotto possibile, la situazione…”

Condividi questo articolo

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato – in collegamento con gli studi della nota emittente televisiva – della ripartenza della Serie A e delle possibilità dell’Inter di potersi giocare lo scudetto fino alla fine.

RIPARTENZA – Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha elogiato il Presidente della Federcalcio per essere riuscito a far ripartire la Serie A: «Credo che la FIGC abbia mandato dei segnali importanti, credo sia stata una scelta forte quella di usare gli spazi di Coverciano alle persone che avevano bisogno e che erano in lotta con il Coronavirus. Una scelta molto alta. Penso all’impegno verso medici e infermieri. Da un lato la Federazione ha dato un lato di vicinanza al Paese e a questo voglio aggiungere anche Roberto Mancini che è stato molto equilibrato in ogni parola che ha pronunciato. Dall’altro lato il ruolo che ha svolto la Federcalcio con lo sforzo per riuscire a mettere insieme le parti e a convincere il Governo. Non è un mistero che un’ampia fetta della Serie A non volesse giocare. Credo che sia stato un ottimo risultato».

LOTTA A TRE – Marani ha poi parlato della lotta scudetto e delle possibilità dei nerazzurri: «Nella lotta scudetto ci devo mettere l’Inter. Nelle prime nove partite che giocheranno i nerazzurri ci saranno squadre dal nono posto in giù con l’opportunità di fare un filotto di punti. Ci aggiungo anche una situazione anomala, dove si giocherà una sorta di torneo a sé. Innanzitutto bisognerà vedere come andrà il recupero contro la Sampdoria. Penso che ci siano dentro con Juventus e Lazio. I bianconeri restano la squadra più forte, anche grazie alla larghezza della rosa. I biancocelesti avevano un solo vantaggio, che era il non giocare le coppe, un vantaggio che ora si annulla».