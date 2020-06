Caressa: “Inter partirÃ  forte, Conte dÃ  grandi motivazioni. Sarri…”

Caressa: “Inter partirà forte, Conte dà grandi motivazioni. Sarri…”

Fabio Caressa, noto commentatore e giornalista di “Sky Sport”, ha parlato negli studi della nota emittente televisiva della ripresa della Serie A e delle possibilità dell’Inter di giocarsi lo scudetto.

DECISIONE POLITICA – Fabio Caressa ha elogiato sia Gabriele Gravina che Roberto Mancini per il loro ruolo in questo periodo di stop del calcio a causa dell’emergenza Coronavirus: «Gravina si è preso una responsabilità politica, che è ciò che in Italia ogni tanto è mancato, soprattutto in questo periodo. Quello che è arrivato dalla FIGC e dalla Lega è stato un messaggio molto forte e molto chiaro. Mancini ha costruito una nuova immagine della Nazionale di calcio, per quello che rappresenta penso sia stato molto importante e abbia saputo usare questa sua capacità. L’unico rammarico è che senza il Coronavirus avremmo potuto giocare l’Europeo e avrebbe potuto svolgere il suo lavoro come lo sa fare».

PARTENZA FORTE – Caressa ha poi commentato le possibilità dei nerazzurri di potersi giocare lo scudetto: «L’Inter partirà forte, questa è una caratteristica delle squadre di Conte. Credo che le motivazioni che il tecnico saprà dare alla sua squadra avranno un grande ruolo e possono pareggiare la lunghezza della rosa della Juventus. Secondo me Sarri dovrà adattarsi ancora, lavorerà sul momento. Questo è un momento di stagione complesso, con una prospettiva a tre-quattro giorni. Sono curiosissimo, non penso si possano fare dei pronostici perché non c’è una base statistica sulla quale appoggiarsi».