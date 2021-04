Marani: «Barella? Chi ama il calcio non può non adorarlo! Inter trascinata»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato a proposito dell’Inter, impegnata sabato alle 18:00 sul campo del Crotone. Il giornalista elogia Nicolò Barella, uno dei protagonisti della stagione nerazzurra

PROTAGONISTA – Queste le parole di Matteo Marani: «Barella? Chi ama il calcio non può non apprezzarlo. In questa fase della stagione, però, non è brillantissimo, ma per ovvie ragioni. Ha corso più di tutti, ha giocato più di tutti. Ha sorretto l’Inter nel suo momento più difficile. È stato l’elemento che ha trascinato la squadra, uno dei punti di forza della squadra. Uno dei grandi protagonisti di questa stagione».