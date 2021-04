Inter U18, vittoria contro la Roma: squadra di Chivu in testa al campionato

L’Inter Under 18 allenata da Cristian Chivu batte con una vittoria netta la Roma nella sfida valevole per il recupero della quarta giornata del campionato Under 18.

VITTORIA NETTA – L’Inter batte la Roma 4-1 nel recupero della quarta giornata del campionato Under 18. Vittoria netta e fondamentale per i ragazzi guidati da Chivu, che, con la vittoria sulla formazione giallorossa salgono al primo posto in classifica. In gol, per i nerazzurri, al 57′ e 89′ Jurgens, al 59′ Iliev e al 91′ Ballabio. La rete dei giallorossi arriva 65′ ed è una sfortunata autorete di Fontanarosa.