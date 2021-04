Ionut Radu, attualmente secondo portiere dell’Inter, in una video-intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del club ha detto la sua top 11 nerazzurra di sempre.

TOP 11 – Radu dice la sua top undici dell’Inter di sempre: «Per la mia top 11 in porta sono abbastanza indeciso, come per esempio tra Walter Zenga e Julio Cesar. Dico il primo perché ha il record di presenze quindi significa che è stato continuo quindi scelgo lui. In difesa dico Maicon, Chivu, Materazzi e Zanetti. Secondo me insieme erano la miglior difesa a quei tempi. I due davanti la difesa sarebbero perfetti Cambiasso e Stankovic, perché hanno vinto il triplete ma facevano bene entrambe le fasi. I tre trequartisti dico Figo, Sneijder ed Eto’o. Ho scelto loro perché loro sarebbero stati un trio eccezionale in nerazzurro. In attacco è stata una decisione molto difficile tra Ronaldo e Milito però ho premiato il vincitore del pallone d’oro!».