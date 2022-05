Mancini: «Scudetto, complimenti al Milan. Una bella lotta con l’Inter»

L’Inter si è giocata lo scudetto fino alla fine. I nerazzurri ora vogliono tornare a vincere e programmeranno al meglio la nuova stagione. Intanto, il ct Roberto Mancini, parla della sfida scudetto della Serie A.

SFIDA – L’Inter e il Milan hanno dato vita a un campionato bellissimo che si è deciso agli ultimi 90 minuti. Intanto, Roberto Mancini, dice la sua sulla lotta scudetto. «Faccio i complimenti al Milan perché ha meritato, è stata una bella lotta con l’Inter. E’ stato un bel campionato su tutti i fronti, per lo scudetto, per la retrocessione, per la Champions League e l’Europa League. Il blasone del club conta. Il Milan è sempre il Milan, ha fatto la storia del calcio mondiale, quindi c’è un po’ di differenza con quello che vincemmo noi con la Sampdoria. Il Milan poi ne ha vinti tanti».

Fonte: SportMediaset