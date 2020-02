Maldini ci ripensa: “Inter-Milan? Pareva già vinta! Coppa Italia? 2 obiettivi”

Maldini ha commentato la sconfitta in Inter-Milan con il punteggio di 4-2 (ecco le prime dichiarazioni). Il Direttore Tecnico rossonero sottolinea gli errori dei suoi nella stracittadina, poi si concentra sulla Coppa Italia, quale obiettivo stagionale. Di seguito le sue parole ai microfoni di “SkySport“

DERBY PERSO E OBIETTIVI – Paolo Maldini parla con amarezza della sconfitta in Inter-Milan, ma è già tempo di tornare in campo: «L’Inter è prima in classifica. Per certi versi la partita pareva già vinta. L’esperienza aiuta in queste cose e noi siamo una squadra giovane. Coppa Italia? È una semifinale, una partita importante. È uno dei due obiettivi della stagione, l’altro è l’accesso diretto all’Europa League. Affronteremo una squadra che ha dominato negli ultimi 7/8 anni in Italia».