Dalbert scaricato! Summit Inter-Fiorentina, si decide: Biraghi in bilico

Dalbert e Biraghi (ecco le parole dell’agente) al centro delle contrattazioni tra Inter e Fiorentina. I due calciatori hanno giocato diverse volte nei rispettivi club in questa stagione, ma la loro posizione è da valutare per la prossima stagione. Di seguito le ultime indiscrezioni a riguardo, riportate da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

FUTURO DA DEFINIRE – Dalbert e Biraghi sono stati al centro dello scambio tra terzini in estate, operato da Inter e Fiorentina. E’ tempo di aggiornarsi: è in programma un incontro tra i due club nei prossimi giorni per decidere il destino dei due esterni. I nerazzurri hanno già deciso: non punteranno sul brasiliano e vogliono cederlo a titolo definitivo. Vedremo se la Viola tratterà il calciatore o se tornerà in Ligue 1, dove ha estimatori. Occhio anche a Cristiano Biraghi: l’Inter non ha dato ancora l’ok al riscatto. Situazione da monitorare nelle prossime settimane.