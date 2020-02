Mazzola: “Voglio Mertens all’Inter! Derby vinto? Un rischio. Su Lukaku…”

Condividi questo articolo

Mazzola ha parlato dell’ipotesi Mertens-Inter (ecco le ultime) e del derby vinto ai microfoni di “Radio Marte”. L’ex nerazzurro sottolinea le qualità dell’attaccante, poi parla anche dell’importanza di Lukaku in vista del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Spazio Napoli”

TRA NAPOLI E MERCATO – Sandro Mazzola è chiaro sul suo pensiero tra il derby e Mertens-Inter: «Derby? Ricordo un derby in cui perdevamo 2-1 alla fine del primo tempo e poi vincemmo 4-2. Non ci credevamo! Alla fine la gente non ci fece uscire dal campo per la gioia. Effetti post-derby? L’entusiasmo può essere un rischio perché puoi andare in campo e pensi “siamo quelli che vincono sempre”. Deve essere bravo l’allenatore in questi casi – dice Mazzola -. Testa al campionato? Siamo lì, in competizione per tutti e due, poi si sceglierà se si deve scegliere. Mertens? Mi piace, vorrei vederlo all’Inter. Lukaku? Lo farei giocare, nel caso lo farei uscire a gara in corso».