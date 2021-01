Maicon atterrato Italia, l’ex Inter pronto per la nuova esperienza in Serie D

Maicon è atterrato da pochi minuti in Italia. L’ex Inter è pronto per la sua nuova esperienza nel campionato italiano e in particolare al Sona, squadra di Serie D.

NUOVA ESPERIENZA – Maicon torna a giocare in Italia a distanza di ben cinque anni. Il brasiliano è atterrato da qualche minuto e ad aspettarlo proprio i dirigenti di Sona, club di Verona che milita in Serie D. A trentanove anni si rimette in gioco Maicon dopo aver militato in patria con le maglie dell’Avai, il Criciuma e il Villa Nova. Con lui anche il figlio Felipe, classe 2005 che giocherà con la giovanili del club di Serie D.