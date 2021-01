Mkhitaryan uomo in piÃ¹, con lui la Roma cerca la vittoria contro una big

Mkhitaryan uomo in più, con lui la Roma cerca la vittoria contro una big

Mkhitaryan senza dubbio è l’uomo più in forma del momento in casa Roma con 9 gol e 9 assist realizzati in tutte le competizioni. Pericolo numero uno per l’Inter, Fonseca lo sa e punterà senza dubbio alla vittoria candidandosi ufficialmente alla corsa scudetto.

PERICOLO NUMERO UNO – Mkhitaryan è l’uomo del momento per quanto riguarda la Roma, che domenica alle 12:30 sfiderà l’Inter in vista della diciassettesima giornata di Serie A. La Roma dal canto suo spera nella prima vittoria in campionato contro una big, dopo aver fatto 10 su 10 contro tutte le squadre della seconda parte di classifica, totalizzando ben trenta punti. Attualmente terzi in classifica, i giallorossi si candidano per la corsa scudetto. Lo step scudetto passa anche dalla sfida con l’Inter, puntando soprattutto su Mkhitaryan. L’armeno ad oggi è a quota 8 gol 7 assist, partecipando di fatto a quasi tutte le azioni da gol create dalla Roma di Paulo Fonseca.