Caicedo perfetto vice-Lukaku ma per l’Inter due ostacoli da superare

Condividi questo articolo

200877001 | © Marco Canoniero

Caicedo sarebbe il nome nuovo per l’attacco dell’Inter e il ruolo di vice-Lukaku ma gli ostacoli da superare sarebbero ben due (oltre le richieste di Lotito). Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”.

NUOVO NOME – Caicedo potrebbe essere un nome nuovo per il mercato dell’Inter considerando le sue caratteristiche perfette per sostituire Romelu Lukaku. L’attaccante non è stato messo sul mercato e ha ancora un contratto con la Lazio fino al 2022. Il calciatore chiede più spazio e il club prenderebbe in considerazioni eventuali offerte. Oltre le richieste di Claudio Lotito che lo valuta otto milioni, gli ostacoli da superare per l’Inter sono ben due: il primo riguarda il forte interesse della Fiorentina, squadra che gli garantirebbe un certo numero di presenze in campionato, il secondo è proprio legato al suo impiego. Il calciatore lascerebbe la Lazio con l’intenzione di trovare una certa continuità dal punto di vista delle presenze, e l’Inter, che cerca un vice-Lukaku, non può dargli questo tipo di garanzie.