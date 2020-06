M. Conte: “Eriksen? Giusto andargli incontro! Inter, c’è da perfezionare”

L’Inter ha vinto contro la Sampdoria a San Siro, portandosi a -6 dalla Juventus prima in classifica. Mirko Conte – intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” – parla della prestazione dei nerazzurri e di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

DA PERFEZIONARE – L’Inter ha vinto contro la Sampdoria nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Mirko Conte analizza la prestazione dei nerazzurri: «Direi che i valori si sono dimostrati reali. Io credo ci sia stato soprattutto nel primo tempo un predominio schiacciante dell’Inter con una Sampdoria abbastanza remissiva. Disattenzioni in difesa? Diciamo che è un calcio molto propositivo, prima dello stop era una squadra che faceva spesso la partita e avendo questo atteggiamento rischi di essere scoperto, soprattutto ora dove non tutti sono atleticamente al top. Alcuni meccanismi vengono maggiormente evidenziati da quel punto di vista, è ancora un qualcosa che deve perfezionare».

RUOLO – Conte commenta anche la bella prova di Christian Eriksen: «Io credo che sia quello il suo ruolo, nel senso che nel 3-5-2 non è né mezzala né esterno. Principalmente è uno che gioca dietro le due punte e svaria. Nel primo gol hanno partecipato lui, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Io credo che sia ovvio e giusto che Conte abbia modificato l’impronta della squadra per andare incontro alle esigenze di un giocatore che in quel ruolo può fare la differenza».