Tonali, Inter in vantaggio ma il Brescia attende l’affondo: la situazione – Sky

Tonali è uno dei grandi obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Fabrizio Romano – nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sulla trattativa tra il club nerazzurro e il Brescia. Manca l’affondo finale. Di seguito le sue dichiarazioni

AFFONDO – Sandro Tonali è il grande obiettivo di mercato dell’Inter. Fabrizio Romano fa il punto sul centrocampista del Brescia: «Parliamo di un giocatore perfettamente integrato su cui il Brescia conta tantissimo per questo finale di stagione. L’Inter rimane in vantaggio, ha la preferenza del giocatore però bisogna chiudere con il Brescia. Con il presidente Massimo Cellino da quel punto di vista non è mai semplice. L’Inter non lo ha ancora fatto, si continua a trattare ma attenzione anche a Tonali che sarà certamente un protagonista del mercato».