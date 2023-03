Lukaku vince il duello con Ibrahimovic. Notte magica in Svezia-Belgio – TS

Lukaku si prende la scena in Svezia-Belgio e, con una favolosa tripletta (vedi articolo), eclissa Ibrahimovic. Ecco il racconto della sfida di qualificazione ai quarti di Euro 2024 di TuttoSport.

MAGICA TRIPLETTA – Quella di Svezia-Belgio è la serata di Romelu Lukaku, la cui tripletta eclissa l’entrata tra gli applausi di Zlatan Ibrahimovic al 73′. Come racconta Cristiano Tognoli su TuttoSport, l’attaccante dell’Inter sembra non giocare per la squadra ma, piuttosto, aspetta il momento giusto per colpire individualmente. Ed è proprio quello che riesce a fare, mettendo a segno tre gol nel corso della partita per la qualificazione a Euro 2024, facilitando l’esordio di Tedesco sulla panchina del Belgio. Sempre secondo il giornalista, però, Lukaku non approccia subito bene la sfida, toccando pochi palloni e rendendosi poco pericoloso. La svolta arriva al 35′, quando il belga coglie l’invito del compagno Lukebakio e ha la meglio sul contrasto fisico con Hjalmar Ekdal, colpendo di testa il pallone dello 0-1. Da lì in poi è tutto in discesa: al 4′ della ripresa arriva la doppietta. La Svezia prova a rimanere in partita e sfodera l’arma Ibrahimovic, ma è tutto vano. All’82’ Lukaku chiude definitivamente il match, battendo gli svedesi e il cugino rossonero.

Fonte: TuttoSport -Cristiano Tognoli