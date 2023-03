Montemurro: «Con l’Inter Women difficoltà mentale. Serve coraggio!»

Montemurro parla della sfida di poule scudetto di Serie A Femminile fra l’Inter e la sua Juventus Women (vedi informazioni). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero rilasciate a TuttoSport.

QUINTO DERBY D’ITALIA – Joe Montemurro spiega come ha preparato le sue ragazze per Inter-Juventus Women. Prima della sfida per la poule scudetto di Serie A Femminile, l’allenatore bianconero dichiara a TuttoSport: «Ho detto alle ragazze che questa è una settimana chiave innanzitutto per avvicinare la Champions League che è il nostro primo obiettivo. Poi certo, il riposo della Roma ci permetterebbe di recuperare qualche punto anche verso la vetta e questo ci darebbe un pizzico di positività. Contro l’Inter Women servirà coraggio con la palla per limitare le loro ripartenze, perché sono situazioni in cui ci possono fare male. Giocare per la quinta volta può portare delle difficoltà a livello di motivazione e, quindi, sul piano mentale. Quel che è certo è che servirà un approccio diverso da tutte le sfide precedenti». Così Montemurro a poche ore dal derby d’Italia fra Inter e Juventus Women.

Fonte: TuttoSport – Silvia Campanella