Retegui gioca, papà e agente al lavoro! L’Inter ha una carta − CdS

Mateo Retegui piace all’Inter e alle squadre di Premier League. Intanto si prepara alla sfida tra Malta e Italia per poi ripartire lunedì verso l’Argentina. Rimarranno in Europa invece papà e l’amico agente

CORTEGGIATO − Il nome di Retegui fa gola in giro per l’Europa. Ancor di più dopo aver timbrato all’esordio con la maglia dell’Italia, nel 2-1 rifilato dall’Inghilterra agli azzurri di Roberto Mancini. L’attaccante, di proprietà del Boca Juniors, sarà presto riscattato dal Tigre per una cifra intorno ai 2,1 milioni di euro. A gennaio si era avvicinata l’Udinese, ma lo stesso Retegui ha rifiutato per aspettare offerte più appetitose. L’Inter è sul giocatore già da tempo e può giocarsi la carta Facundo Colidio, ceduto in prestito dai nerazzurri proprio al Tigre. L’argentino potrebbe diventare una pedina di scambio.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania