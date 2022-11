Lukaku, una partita nel mirino (prima del Mondiale). Ma troppi rischi – Sky

Il nuovo infortunio di Romelu Lukaku mette in difficoltà l’Inter, ma anche a rischio la sua presenza al Mondiale. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, però, il belga avrebbe messo nel mirino il rientro già nell’ultima gara prima della sosta.

OBIETTIVO RISCHIOSO – Dopo aver iniziato la sua stagione con un gol a Lecce, Romelu Lukaku non ha fin qui rispettato le aspettative. Di fatto l’Inter non lo ha mai avuto a disposizione. Nemmeno ora, dopo il nuovo infortunio delle ultime ore. Nonostante tutto, però, il belga avrebbe messo nel mirino la sfida che i nerazzurri affronteranno prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Si tratta della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, che però resta un miraggio: troppi pochi giorni per il recupero (si giocherà al 13 novembre) e soprattutto troppi rischi.