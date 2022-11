D’Agostino snobba l’Inter: «Scudetto? Vera antagonista del Napoli il Milan»

Nonostante il recupero in campionato, l’Inter non viene messa tra le candidate per lo Scudetto. Secondo l’ex giocatore D’Agostino, il Milan è la vera antagonista del Napoli

SCUDETTO − Gaetano D’Agostino snobba i nerazzurri come rivali anti-Napoli: «Inter antagonista del Napoli per lo Scudetto? Rimane il Milan per me. È la squadra che nel progetto di Pioli e Maldini sta facendo meglio e ha più mentalità. Credo che sia questa la vera antagonista, ha una mentalità equilibrata, non si snatura mai e non va a fasi alterne». Le sue parole a Tmw Radio.