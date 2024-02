Longhi smemorato: «Can can intorno a Pioli per Inzaghi mai fatto!»

L’Inter si è imposta anche sulla Juventus allungando in vetta alla classifica a +4 sui bianconeri e con una partita da recuperare (quella con l’Atalanta). Intanto secondo Bruno Longhi, il derby d’Italia ha confermato la forza dei nerazzurri. Il giornalista parla poi delle critiche intorno a Pioli coinvolgendo Inzaghi che a suo parere non ha mai subito attacchi del genere, ma probabilmente la memoria è corta: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

FORZA CONFERMATA – L’Inter di Simone Inzaghi ha blindato il primo posto in classifica battendo la Juventus a San Siro. Secondo Bruno Longhi, il derby d’Italia ha confermato la forza dei nerazzurri: «Io dico che ieri sera chi ha visto la partita si è reso conto che l’Inter è veramente forte e che la Juventus ha la sua forza che è quella di giocare bassa. Se il vantaggio in classifica può bastare per lo scudetto? Non è facile dire a un tifoso di accontentarsi di quello che sta vedendo, a prescindere dal modo di giocare dell’Inter che praticamente sta dominando sempre. Non si può ipotecare il futuro o pensare a quello che sarà ma è chiaro che tutto fa pensare che l’Inter sia la super favorita per vincere lo scudetto. Siamo alla ventitreesima giornata e i gol subiti sono solo 10. Tutti i numeri vanno a favore dell’Inter. Noi facciamo delle proiezioni: finora l’Inter ha dimostrato di essere la più brava quindi è presumibile che il campionato debba proseguire così».

MEMORIA CORTA – Longhi poi parla delle critiche intorno a Stefano Pioli dimenticando che anche Inzaghi le ha subite la scorsa stagione: «Pioli il suo valore lo ha confermato vincendo il campionato, poi la scorsa stagione non è andato bene ma anche l’Inter in Serie A. Poi i nerazzurri in finale di Champions League e il Milan in semifinale. Per esempio il can can che si sente intorno a Pioli nei confronti di Inzaghi, che tra parentesi è bravissimo, non si è mai sentito. Perlomeno in questi ultimi due anni».