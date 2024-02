Zoff: «Inzaghi si è conquistato tutto! Non era da subito inventore»

Zoff ha allenato Inzaghi alla Lazio nella stagione 2000-2001, quando il tecnico dell’Inter era attaccante biancoceleste. L’ex portiere, intervenuto in collegamento a Radio Radio – Lo Sport, traccia un breve profilo sia per come lo conosce sia per quanto fatto.

TUTTO GIUSTO – All’indomani di Inter-Juventus arrivano tanti elogi anche per Simone Inzaghi. Fra questi il suo ex allenatore Dino Zoff: «Giusto così? Sì, perché ha sempre fatto bene. È una persona a modo, intelligente, poi si è dovuto conquistare pian piano questa posizione. Siccome non è passato subito come inventore di calcio ha fatto la sua strada con risultati eccetera, quindi direi che si merita tutto».