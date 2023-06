Longhi: «No dell’Inter a Milinkovic-Savic perché vuole dinamismo»

Bruno Longhi a Radio Sportiva ha parlato di Milinkovic-Savic in ottica Inter e ha spiegato perché, secondo lui, il club nerazzurro non punta sul centrocampista della Lazio (vedi articolo).

DINAMISMO − A “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato così dell’Inter e di Milinkovic-Savic in uscita dalla Lazio: «L’Inter non va secondo me su Milinkovic-Savic perché vuole dinamismo a centrocampo. Le voci per Milinkovic-Savic parlano insistentemente per lo più di Juventus. Anche perché l’anno prossimo va in scadenza e la Lazio deve trovargli una sostituzione. L’ipotesi per i bianconeri è plausibile, bisogna capire con Adrien Rabiot».