Longhi: «L’Inter deve fare cassa! Può salutare Barella per Frattesi»

Bruno Longhi, a Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter e della necessità che il club secondo lui ha di dover fare cassa: le parole su Nicolò Barella e Davide Frattesi, ma non solo.

SCENARIO − Bruno Longhi, a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato così dell’Inter: «Federico Dimarco non vorrà andare via e l’Inter non vorrà metterlo sul mercato. Anche se l’Inter è nella situazione in cui per forza deve fare cassa. Soprattutto per l’attacco perché Romelu Lukaku è un punto interrogativo (vedi QUI), Edin Dzeko è in uscita, Joaquin Correa non è particolarmente gradito. Solo Lautaro Martinez è sicuro. L’Inter per un altro attaccante dovrà cedere un pezzo importante. Si parla di Marcelo Brozovic e di Nicolò Barella in relazione al fatto che si parla di Davide Frattesi e poi loro due sarebbero molto simili. Sono due incursori. Se va su Frattesi si può pensare che ci sia già il possibile acquirente di Barella».