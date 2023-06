Canovi: «Inter come tutti i club pensa prima a cedere! Verratti…»

Canovi nel corso di un suo intervento su TMW Radio ha parlato del calcio italiano, citando in particolare l’Inter per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita.

MERCATO IN ITALIA – Alessandro Canovi ha parlato così del mercato del calcio italiano: «Operazione con la formula del prestito? Devi pagargli una buona parte dell’ingaggio e ad oggi nessun club italiano può affrontare quella spesa. Quasi tutti i club italiani pensano prima a cedere e poi a comprare. Dall’Inter alla Juventus, ma un po’ tutte, perché si chiudono i bilanci ora. Anche la Lazio. Se va via Milinkovic è un pezzo importante e non sarà facile rimpiazzarlo».