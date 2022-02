Longhi: «Lautaro Martinez? Guardate Simeone e Arnautovic! Inter, Vidal fatica»

Lautaro Martinez nel 2022 ha avuto molte difficoltà a livello realizzativo, ma per Bruno Longhi non deve essere troppo preoccupato. Da Microfono Aperto su Radio Sportiva il giornalista mette invece più di qualche dubbio su Vidal.

QUAL È IL PROBLEMA? – Bruno Longhi risponde a una domanda dove gli si chiede se, secondo lui, chi ha rinnovato di recente con l’Inter sia calato di rendimento: «Da parte di Nicolò Barella posso intravedere, in certi momenti, una certa sufficienza. Vista la giovane età ha già raggiunto obiettivi importanti. Lautaro Martinez non è un giocatore indisponente, ci mette tutta la grinta e la determinazione. Purtroppo c’è la cosiddetta sindrome del giocatore che non fa gol: guardate Giovanni Simeone, che non segnava da due mesi e ieri ha fatto tripletta, e Marko Arnautovic che si è sbloccato lunedì scorso e ha segnato di nuovo. Ci sono dei periodi di astinenza, poi basta un colpo e riprende a volare come prima. Non vedo Lautaro Martinez in difficoltà».

IN CALO – Longhi non è così ottimista su Arturo Vidal: «Nella partita giocata con il Liverpool, dove doveva mordere le gambe dall’avversario, con grande umiltà si è messo a disposizione. Altre volte cerca qualche passaggio in più. Il Vidal di quest’ultima stagione non ha nulla a che vedere con quello della Juventus, fa fatica e talvolta riesce a sopperire con l’esperienza alle difficoltà che sta avendo».