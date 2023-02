Longhi: «Inter in salute, superiorità imbarazzante! Milan brutto e inerme»

L’Inter ha battuto ancora una volta il Milan nel derby di campionato dopo quello giocato in finale di Supercoppa. Bruno Longhi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, demolisce l’atteggiamento rossonero sottolineando quanto la squadra di Inzaghi stia bene

INERME – L’Inter di Simone Inzaghi a distanza di poche settimane dal derby di Supercoppa si è nuovamente imposto contro il Milan portando a casa la stracittadina di campionato. Bruno Longhi demolisce l’atteggiamento rossonero e loda lo stato di salute nerazzurro: «La partita di ieri ha mostrato un volto inquietante, non ricordo di aver mai visto un Milan, nei derby intendo, tanto inerme, brutto e incapace di reagire come quello dei primi 45 minuti. C’è stata una superiorità tecnica imbarazzante che non può oggettivamente durare per 90 minuti, anche perché poi i cambi possono modificare le cose. Però che il Milan stesse male lo si era già visto nel derby di Riad dove l’Inter ha vinto 3-0 ma non era stata così dominante. Che il Milan stia attraversando un bruto momento è fuori discussione mentre l’Inter ha messo in mostra una salute di ferro ed è venuta fuori questa partita».