Lautaro Martinez sempre più leader decisivo! Una leggenda sta svanendo

Lautaro Martinez si conferma l’uomo più in forma dell’Inter con tanto di fascia di capitano al braccio. L’argentino ha deciso il derby con il Milan mettendo a segno il suo settimo gol in una stracittadina. E anche la leggenda su un Toro poco decisivo nelle partite importanti svanisce

DECISIVO – Lautaro Martinez è sempre di più il leader indiscusso dell’Inter. Il numero 10 nerazzurro ha una carica speciale dopo il trionfo al Mondiale in Qatar ed è innegabile che tutto ciò si rifletta in campo. Non solo grinta e tenacia, ma anche tanti gol decisivi e prove da vero trascinatore (con tanto di fascia al braccio). Lautaro ha deciso il derby contro il Milan mettendo a segno un gol bellissimo con una delle specialità di casa, ovvero il colpo di testa. Inoltre, si tratta della settima rete in una stracittadina: il Toro sta diventando un vero e proprio incubo per i rossoneri. Insomma, la leggenda che voleva un Lautaro poco incisivo nelle partite che contano sta svanendo e non lo diciamo di certo noi, bensì i fatti. Parlano le prestazioni, le reti, l’atteggiamento e i trofei. Lautaro è l’uomo in più dell’Inter e Simone Inzaghi se lo tiene stretto