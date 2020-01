Lecce-Inter, al via la vendita per il “settore...

Lecce-Inter, al via la vendita per il “settore ospiti”: le fasi di vendita

Domani si chiuderà il girone d’andata dell’Inter di Conte nel match contro l’Atalanta (QUI le ultime sui nerazzurri). I tifosi nerazzurri iniziano però a pensare anche alla sfida contro il Lecce

INFORMAZIONI UTILI – “L’Inter scenderà in campo a Lecce allo stadio Via del Mare domenica 19 gennaio alle 15 per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I biglietti del Settore Ospiti “Distinti Sud Est” (tot. 1.075 posti) potranno essere acquistati a partire da venerdì 10 e fino alle ore 20:00 di sabato 11 gennaio solo presso le ricevitorie di Milano e provincia al costo di € 60,00 con unica tariffa INTERO”.

VENDITA – “A partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 e fino alle ore 19:00 di sabato 18 gennaio sarà possibile acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita della rete Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o on-line tramite BIGLIETTERIA “HOME TICKETING” registrandosi sul sito http://www.vivaticket.it)”.

Fonte: inter.it