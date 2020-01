Saviola: “Gabigol? Stagione meravigliosa. Vada in una grande d’Europa”

Gabigol, fresco vincitore del Pallone d’Oro del Sud America, ha stupito tutti per rendimento e costanza in questa stagione. Ci si chiede, però, se l’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter sia pronto per il salto in Europa, dopo le esperienze fallimentari in nerazzurro e con il Benfica. Nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube Desimpedidos, l’ex attaccante Javier Saviola ha parlato dell’ultima stagione di Gabigol, con un consiglio per il futuro.

STAGIONE MERAVIGLIOSA – Javier Saviola elogia Gabigol per la stagione appena trascorsa, augurandosi di vederlo presto in Europa: «Ha sorpreso tutti con i suoi gol in questa stagione. Non so se in questo momento sia meglio andare in un altro club o restare(al Flamengo, ndr), ma è un ottimo attaccante. Ha dimostrato di avere una qualità da attaccante naturale, dentro l’area è molto forte. È stata una stagione meravigliosa, ed è ora che una grande d’Europa venga a prenderlo».