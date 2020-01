Conte, la probabile formazione di Inter-Atalanta. Rilancio Sanchez?

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Atalanta. Se Gasperini ha due dubbi di formazione (QUI le ultime), Antonio Conte deve fare i conti con le squalifiche. Ecco le ultime secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport”

SCELTE OBBLIGATE – «Non ci sono grandi dubbi di formazioni viste le assenze per squalifica di Skriniar e Barella. Sensi tornerà a vestire una maglia da titolare 97 giorni dopo l’infortunio in Inter-Juventus. Le idee sono quindi obbligate con Sanchez che si siederà ancora in panchina come a Napoli. Bisogna capire quando toccherà a lui».