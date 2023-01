Lazaro, Barile (Torino): «Decisa una terapia conservativa. In bocca al lupo»

Lazaro starà fuori per diversi mese a causa di un infortunio al ginocchio. Sul laterale del Torino, in prestito dall’Inter, si è espresso il dirigente Barile

IN BOCCA AL LUPO − Alberto Barile, prima di Milan-Torino, ha parlato di Lazaro. Così il direttore operativo granata ai microfoni di Mediaset: «Il Torino è ambizioso, come sempre, teniamo molto alla competizione e ci tengono i nostri tifosi. Lazaro? Faccio un grande in bocca al lupo a Valentino e dopo recentissimi consulti abbiamo deciso per una terapia conservativa. Abbiamo Ola Aina e Rodriguez, valutiamo e vediamo».