FOTO − Mkhitaryan celebra il traguardo Coppa Italia: «Nei quarti di finale»

Henrikh Mkhitaryan ha giocato da titolare Inter-Parma di Coppa Italia, uscendo però al 66′. L’armeno ha celebrato il traguardo dei quarti di finale raggiunto dalla squadra

OBIETTIVO RAGGIUNTO − L’Inter ha raggiunto ieri a fatica i quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto in rimonta il Parma per 2-1 ai tempi supplementari. In campo per sessantasei minuti Mkhitaryan. L’armeno non ha brillato lasciando il campo a Edin Dzeko. Su Instagram, a quasi 24 ore esatte dal match, celebra l’obiettivo raggiunto.

Ora testa al Verona in campionato.