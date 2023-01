Acerbi, le critiche estive sono un lontano ricordo. Ora la colonna di Inzaghi

Francesco Acerbi non smette di impressionare e alzare il livello delle sue prestazioni. Il difensore ha deciso proprio in Coppa Italia la sfida contro il Parma grazie ad un gol incredibilmente anomalo. Simone Inzaghi coccola la sua colonna.

SICUREZZA – Francesco di nome, Acerbi di cognome. La colonna dell’Inter in questa stagione è proprio l’ex Lazio, arrivato tra innumerevoli critiche della tifoseria e non solo. Il suo unico sponsor è stato Simone Inzaghi, che ha spinto per portarlo a Milano convincendo la dirigenza e la proprietà. Alla fine l’allenatore ha avuto ragione, non ha sbagliato come fatto in passato con il sempre opaco Joaquin Correa. Oggi Francesco Acerbi è una certezza, ha conquistato con forza e determinazione il posto da titolare e non intende affatto abbandonarlo. Contro il Napoli ha bloccato l’attaccante più in forma del campionato, Victor Osimhen. Con il Monza avrebbe portato la vittoria con il suo gol, poi ingiustamente annullato dall’arbitro Sacchi per un fallo “fantasma”.

Acerbi, nuove certezze

SACRIFICIO – Contro il Parma Acerbi ha tolto le castagne dal fuoco al suo allenatore Simone Inzaghi. Il difensore ha sfruttato una respinta di Gianluigi Buffon, trovando sorprendentemente un pallonetto di testa da fuori area e superando il portiere avversario. Il suo gol ha deciso gli ottavi di finale di Coppa Italia e ha permesso all’Inter di non fallire già a gennaio uno degli obiettivi stagionali a questo punto più importanti. In campionato il ritardo dalla capolista è forse esagerato, la squadra nerazzurra deve assolutamente puntare sul trofeo di cui è detentrice. Francesco Acerbi è arrivato in prestito a titolo gratuito dalla Lazio con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il difensore è del 1988, c’è da fare più di qualche riflessione sul suo futuro. Se il calciatore manterrà questo livello, è inevitabile che l’Inter provi a riscattarlo, magari trovando un prezzo di favore con il club biancoceleste.