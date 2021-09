Lautaro Martinez nuovo volto in vetrina dell’Inter: è lui il bomber principale – CdS

Lautaro Martinez è pronto a rinnovare il suo contratto (vedi articolo). Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” questa mattina, con l’addio di Lukaku adesso è proprio l’argentino l’uomo immagine dell’Inter.

UOMO IMMAGINE – Lautaro Martinez con il nuovo contratto si issa nella fascia più alta degli ingaggi della squadra nerazzurra. Un passaggio dovuto sia il suo status all’interno della squadra, e sia per aver dimostrato comunque attaccamento alla squadra. Soprattutto dopo l’addio di Romelu Lukaku, adesso è Lautaro Martinez il volto di questa nuova Inter. La sua crescita costante in nerazzurro è stata evidenziata dai gol: 9, 21 e 19, per un totale di 49, salito già a 50 con il gol di Verona. Senza il belga sarà lui il bomber principale.

Fonte: Corriere dello Sport