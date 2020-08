Lautaro Martinez dopo Inter-Getafe: “Avanti, forza Inter”

Lautaro Martinez affida ai suoi profili social la soddisfazione per il risultato di Inter-Getafe. Con la vittoria di oggi i nerazzurri volano ai quarti di finale di Europa League

Anche Lautaro Martinez affida al suo profilo Instagram la soddisfazione per la vittoria ottenuta questa sera dall’Inter contro il Getafe. Il Toro, che pur non segnando ha fornito una prestazione di grande livello, ha postato su instagram un semplice «Avanti» per proiettarsi alla prossima sfida di coppa.