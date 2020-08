Inter, domani allenamento e poi riposo! Sanchez, ultimi dettagli – Sky

Alexis Sanchez come detto anche dall’Amministratore dell’Inter Beppe Marotta prima della partita con il Getafe (vedi QUI) domani sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter a titolo definitivo. Dopo la partita su “Sky Sport” sono stati svelati ulteriori dettagli.

PRESTO UFFICIALE – Alexis Sanchez domani sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter e a titolo definitivo. Il giocatore – come specificato da Sky Sport – si svincolerà dal Manchester United ricevendo una buonuscita importante. Per l’Inter sarebbe stato impossibile pagare il cartellino di Alexis Sanchez e l’ingaggio che percepiva prima al Manchester United, per questo motivo i nerazzurri lo prenderanno a zero pagando circa 7 milioni a stagione per una cifra complessiva di circa 30 milioni.

DOMANI ALLENAMENTO – Dopo Inter-Getafe la squadra domani mattina si riunirà per svolgere un allenamento specifico – soprattutto per chi non ha giocato oggi – e si riposerà venerdì, in modo tale da avere un giorno e mezzo di riposo.