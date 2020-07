Lautaro Martinez, Don Balon accusa Bartomeu: “Ha fatto un grave errore”

Lautaro Martinez secondo Don Balon non andrà al Barcellona, clausola o non clausola. La nota rivista spagnola accusa Bartomeu, presidente blaugrana, di essersi fatto sfuggire una grande occasione. L’Inter è stata irremovibile

LONTANO – Lautaro Martinez interessa e non poco al Barcellona, ma la sua clausola è scaduta ieri e quindi il club catalano, qualora volesse provarci ancora, dovrà trattare con l’Inter. Il club nerazzurro si è dimostrato irremovibile fin dal primo minuto: o i 111 milioni della clausola oppure una cifra simile. Il Barcellona in questo preciso momento storico non è nelle condizioni economiche di poter accontentare i nerazzurri, quindi Lautaro si allontana sempre di più.

ERRORE – Don Balon, nota rivista spagnola, accusa Josep Maria Bartomeu: “Ha commesso un grave errore. Perché raramente ci sono opportunità come questa, per ottenere crack di classe mondiale a un prezzo così conveniente. Ora, l’unica cosa che possono fare è provare ad acquistarlo, ma sembra una missione impossibile. L’idea è che finirà per non arrivare”.

Fonte: donbalon.com