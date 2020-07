Solskjaer: “Rifarei le stesse scelte di un anno fa! Manchester United…”

Condividi questo articolo

Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Aston Villa-Manchester United. Il tecnico dei Red Devils ha risposto a una domanda sulle scelte della scorsa estate. Il riferimento, non troppo velato, è agli addii di Lukaku e Sanchez, entrambi passati all’Inter

SCELTE GIUSTE – La risposta di Ole Gunnar Solskjaer su alcune scelte definite come impopolari: «Non è una questione di popolarità, questo è sicuro (ride, ndr). Io prendo delle decisioni che penso siano per il bene del club. Le decisioni che abbiamo preso la scorsa estate e a gennaio prendendo alcuni giocatori e lasciandone partire altri sono state prese sempre per il bene del club e della squadra nella mia mente. Sia per dare ai giovani la possibilità giocare ma anche per dare fiducia agli altri considerando che alcuni giocatori sono stati grandi servitori del club. Fosse per me, prenderei le stesse decisioni se potessi tornare indietro di dodici mesi o sei mesi».