Lautaro Martinez ancora a secco, ma Inzaghi sta dalla sua parte – TS

Lautaro Martinez a secco di gol anche nella trasferta di Sassuolo. Consigli fa un miracolo, poi sbaglia tanto. L’edizione odierna di Tuttosport riprende le parole di Simone Inzaghi, come una “carezza” per il centravanti argentino.

ANCORA A SECCO – Lautaro Martinez anche ieri ha proseguito con la sua astinenza da gol. Clamorosa la parata di Consigli sul colpo di testa che sembrava imparabile del centravanti argentino. Per il resto, Lautaro Martinez ha sbagliato qualche tiro sotto porta. In assenza di Lukaku, il fatto che l’attaccante più talentuoso in rosa non riesca proprio a segnare inizia a diventare un problema, ma non per Simone Inzaghi, che l’attaccante lo ha fatto per una vita: «Edin ha fatto benissimo, ma anche Lautaro che ha sfiorato la rete in due occasioni. Lauti deve solo continuare così, il gol poi arriverà. Da attaccante mi preoccupavo per la mancanza di prestazione, non per il gol». Queste le parole del tecnico dopo la partita.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino