La Roma vuole Dimarco, le condizioni richieste dall’Inter – Sky

Federico Dimarco è diventato un obiettivo di mercato della Roma a caccia di un sostituto dell’infortunato Leonardo Spinazzola. L’Inter non chiude alla cessione e pone alcune condizioni che dovrebbero essere soddisfatte.

L’infortunio di Leonardo Spinazzola, oltre che per l’Italia di Roberto Mancini ancora impegnata in Euro 2020, rappresenta una tegola anche per la Roma. Il club capitolino dovrà trovare un sostituto per Spinazzola che sarà indisponibile a lungo. Uno dei prescelti è Federico Dimarco, tornato all’Inter dopo l’ultima stagione disputata in prestito al Verona. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” la società nerazzurra non chiude alla cessione del giocatore, ma lo valuta almeno 10 milioni. La trattativa potrebbe essere imbastita anche inserendo delle contropartite e dei bonus legati alle presenze.