Barella: «La forza di questa Italia è il gruppo, daremo tutto fino alla fine»

Nicolò Barella ha parlato oggi in conferenza stampa a Coverciano a due giorni da Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020. Il centrocampista dell’Inter, protagonista nell’ultima sfida contro il Belgio, ha parlato del suo ruolo nella rosa a disposizione di Roberto Mancini.

I PARAGONI CON LA SPAGNA – Barella parla di questa Italia e dei paragoni con la Spagna di dieci anni fa che vinse gli europei contro l’Italia: «Sicuramente quella oltre al collettivo aveva un centrocampo incredibile e anche qua ci sono grandissimi giocatori. Speriamo di fare quello che hanno fatto loro e anche meglio».

IL RICORDO DELLE NOTTI MAGICHE – Barella parla del ricordo delle “notti magiche” di Italia 90, tornato in auge in queste settimane, anche se il centrocampista sardo non era ancora nato all’epoca: «Sicuramente si può vivere delle emozioni senza averle vissute con video o racconti, sicuramente è stato bello. Speriamo di far rivivere qualcosa di emozionante, la gente se lo merita in un periodo così e lo meritiamo anche noi».

LA FORZA DELL’ITALIA – Barella parla della forza dell’Italia: «Sicuramente è bello ricevere tanti complimenti. Abbiamo fatto e facciamo un lavoro importante, ma la forza di questa squadra è il gruppo ed è quello che ci ha portato fino a qua e cercheremo di portare fino alla fine della competizione. Il centrocampo è quello da cui passa il gioco, Jorginho e Marco sono due fenomeni e fanno girare la squadra, io penso più all’inserimento che con Chiesa e in un modo e con Berardi e in un altro. Io mi adatto ai loro movimenti, ma per me non cambia niente».