Kumbulla: “Tanti club su di me. Roma, non ho esitato: sono felice qui”

Marash Kumbulla Verona

Kumbulla ha parlato del suo arrivo a Roma e dei tanti club interessati a lui, tra cui anche l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del difensore centrale in conferenza stampa, presentandosi ai tifosi e alla stampa

NUOVO ARRIVO – Ecco le parole di Marash Kumbulla: «E’ vero che siamo giovani in difesa, ma contro la Juventus siamo stati attenti e concentrati. Possiamo migliorare ancora di più. Si è parlato tanto di molte società su di me. Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato e sono super felice di essere qui. E’ stato facile scegliere in così poco tempo. Lasciare l’Hellas Verona non è stato semplice, sono nato e cresciuto lì. Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato e sono super felice di essere qui. Smalling non lo scopro io: ha fatto una carriera piena di vittorie e successi».

Fonte: SkySport