Dalbert fa muovere il mercato in entrata. Alonso-Inter: le condizioni

Marcos Alonso Chelsea

La partenza di Dalbert (qui le ultime novità) potrebbe portare un nuovo innesto nella rosa dell’Inter. I nerazzurri restano molto attenti all’affare Marcos Alonso. Di seguito le ultime novità a riguardo riportare da Alessandro Sugoni per SkySport24

ULTIMI AFFARI – Ecco le dichiarazioni di Alessandro Sugoni: «Dalbert è una di quelle uscite che può far muovere il mercato in entrata. Il preferito dell’Inter è Marcos Alonso, ora ci sono possibilità concrete per i nerazzurri di affondare il colpo. Potrebbe essere lui il colpo, l’occasione da cogliere nei giorni finali di mercato per la Beneamata. Le condizioni potrebbe essere favorevoli e simili a quelle di Dalbert: prestito con diritto di riscatto».