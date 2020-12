Krasnodar-Rennes: Dalbert (ancora) fuori dai titolari. Al suo posto gioca un 2001!

Dalbert Henrique Inter

Le formazioni ufficiali di Krasnodar-Rennes, match valido per la quinta giornata del gruppo E di Champions League. Dalbert torna a disposizione dopo la squalifica e i disastri contro il Chelsea. Ma solo panchina per l’ex laterale dell’Inter

PERIODO BUIO – Continua il momento negativo di Dalbert con la maglia del Rennes. Il brasiliano, al rientro in Champions League dopo la squalifica e i disastri causati contro il Chelsea. L’ex Inter, infatti, è tornato a disposizione per Krasnodar-Rennes, match di Champions League in programma alle 18.55. Il tecnico Julien Stephan ha però preferito lasciarlo in panchina, schierando dal primo minuto il classe 2001 Adrien Truffert, che fino a questo momento ha collezionato solo 8 presenze tra Ligue 1 e Champions League. Ecco le formazioni ufficiali di Krasnodar-Rennes:

Krasnodar (4-2-3-1): Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramirez; Vilhena, Cabella; Wanderson, Gazinski, Claesson; Berg.

Rennes (4-3-3): Salin; Traoré, da Silva, Nyamsi, Truffert; Camavinga, Nzonzi, Lea Siliki; Doku, Hunou, Bourigeaud.