Borussia Monchengladbach-Inter, la partita delle (tre) “prime volte”

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

La vittoria dei nerazzurri di ieri sera in Borussia Monchengladbach-Inter ha segnato due “prime volte” per questa edizione della UEFA Champions League. Non solo, infatti, si è trattato del primo gol di Matteo Darmian in maglia nerazzurra, ma ha anche sancito altri due verdetti.

PRIME VOLTE – Borussia Monchengladbach-Inter può sicuramente essere definita la partita delle tre “prime volte”. Una di queste è la prima rete in maglia nerazzurra per Matteo Darmian, arrivato a Milano durante l’ultima sessione di calciomercato, dopo l’esperienza al Parma. Ma non solo. Infatti è anche la prima vittoria per la squadra allenata da Antonio Conte in questa edizione della Champions League dopo i due pareggi contro i tedeschi all’andata e contro lo Shakhtar Donetsk e le due sconfitte subite contro il Real Madrid. Come per i nerazzurri si è trattata della prima vittoria, per la squadra di Marco Rose si è invece trattato della prima sconfitta europea di questa stagione. I tedeschi arrivavano infatti da due pareggi (contro i nerazzurri a San Siro e contro il Real Madrid al Borussia-Park) e due vittorie contro gli ucraini. Tante prime volte quindi, insomma. Ma ciò che è più importante sono sicuramente i tre punti conquistati, che tengono in vita le speranze di tornare a qualificarsi agli ottavi di finale della competizione.