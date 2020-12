Coronavirus in Italia, bollettino del 2 dicembre: tutti i dati aggiornati

Coronavirus Covid-19

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a mercoledì 2 dicembre 2020. I dati relativi alla diffusione della COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio, dopo che nel primo periodo si svolgeva la conferenza stampa con Angelo Borrelli (capo della Protezione Civile). Ecco il bollettino odierno

DATI 2 DICEMBRE – La Protezione Civile ha ufficializzato i dati sulla diffusione del coronavirus in Italia, relativi alla giornata del 2 dicembre 2020. I nuovi casi sono 20.709, mentre i decessi odierni sono +684 (ieri erano +785), per un totale di 57.045 vittime dall’inizio della pandemia. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 823.335: +38.740 quelle di oggi (ieri erano 27.088). I tamponi effettuati sono stati 207.143, 25.043 in più rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività è del 10%: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 10 sono risultati positivi; ieri era del 10,6%. Gli attualmente positivi sono 761.230, 18.715 in meno rispetto a ieri.